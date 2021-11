Un internațional român a fost inclus în echipa celor mai slabi jucători din Serie A. Cum l-au ironizat italienii

Vlad Chiricheș, căpitanul echipei naționale, a făcut un meci slab la Sassuolo în ultima etapă din Serie A, în 1-2 cu Empoli.

Site-ul calciomercato.com l-a notat cu 5 și l-a inclus în echipa celor mai slabi jucători ai rundei cu numărul 11, făcându-i și o caracterizare plină de ironie.

”Piratul Vlad”, lângă Theo Hernandez sau Rabiot

”Piratul Vlad, expert în a trage câte un pui de somn. A făcut ca pasa cu exteriorul a lui Henderson să pară o pasă filtrantă a lui Modric, și Cutrone să pară un Benzema”, a scris site-ul italian.

Echipa completă a celor mai slabi jucători și notele primite de aceștia: Rui Patricio (AS Roma, 5) - Rick Karsdorp (AS Roma, 5), Vlad Chiricheş (Sassuolo, 5), Kalidou Koulibaly (Napoli, 4,5), Riccardo Gagliolo (Salernitana, 5) - Theo Hernandez (AC Milan, 5), Arthur (Juventus, 4,5), Adrien Rabiot (Juventus, 4), Emmanuel Gyasi (Spezia, 4) - Tammy Abraham (AS Roma, 4,5), Henrikh Mkhitaryan (AS Roma, 4,5). Antrenor: Massimiliano Allegri (Juventus, 4).