"Cred ca regreta ca s-a implicat in asta!" Sustinere pentru Contra din partea unui fost mare international: "E o situatie ireala! Nu poate face singur minuni"

Florin Raducioiu, fost mare international si atacant la Dinamo, si-a aratat sustinerea pentru Cosmin Contra care trece prin momente dificile la clubul din Stefan cel Mare.

Raducioiu crede ca fostul selectioner Cosmin Contra regreta faptul ca s-a bagat in proiectul spaniolilor de la Dinamo.

Ultimele declaratii facute de Contra l-au convins pe Raducioiu de acest lucru, insa il sustine in continuare pe antrenorul 'cainilor':

"Ma face sa cred ca incepe sa regrete pentru ca declaratiile facute ma fac sa cred ca regreta ca s-a implicat intr-o asemenea aventura. E clubul lui de suflet, clubul unde a jucat, in momentul de fata sunt destul de preocupat de declaratiile lui Mister. E incredibil si sunt foarte surprins de aceasta situatie foarte ciudata, ireala, ce am auzit, nu cunosc situatia financiara a clubului, dar jucatori platiti cu foarte multi bani sa ajungi intr-o astfel de situatie. Nu mai ai bani pentru lucruri normale, pe care orice echipa, o echipa normala nu le poate avea", a spus Florin Raducioiu, pentru Telekom Sport.

Florin Raducioiu: "Am mare incredere in Contra, dar nu poate face minuni singur"

Fostul atacant spune ca nu se astepta ca problemele financiare de la Dinamo sa persiste si sub comanda noilor investitori:

"Mi se pare incredibil, nu credeam ca se pot scrie asemenea lucruri dupa faptul ca clubul a fost cumparat de un proprietar nou, de un fond de investitii, credeam ca lucrurile sunt mult mai clare, mai linistite din punct de vedere financiar. Este lucrul cel mai important pentru o echipa de fotbal, in general pentru sport. Sentimente de neliniste, de altfel si aceasta neliniste si probleme se rasfang si asupra echipei si echipa e pe o pozitie destul de preocupanta, nu-mi place, nu pot sa accept ca dupa atatea meciuri, Dinamo sa fie din nou intr-o zona periculoasa a clasamentului. Am mare incredere in Contra, am si spus ca il apreciez, dar nici el nu poate face minuni daca n-are in spate un club foarte puternic. O conducere, niste manageri care sa-l ajute", a mai spus Raducioiu.