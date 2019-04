Hagi, all in pentru un succes istoric in Cupa Romaniei! Ce anunta Viitorul inaintea meciului cu Craiova

Viitorul vrea al doilea trofeu major din istorie.

Clubul lui Hagi si-a fixat ca obiectiv castigarea Cupei, dupa ce acum doi ani a luat campionatul. Hagi a menajat mai multi titulari contra lui Sepsi pentru a-i avea in forma maxima pe jucatorii cu multe minute in acest sezon la turul semifinalei de Cupa de le Oblemenco.

"Prezenta in semifinale e o premiera si pentru noi. Suntem un Ajax mai mic in Romania, incercam sa mergem pe aceeasi linie de crestere pe care am avut-o pana acum. Avem sansa noastra. Cum spunea Hagi, e greu sa ne bata cineva in doua meciuri. Avem mult entuziasm, Cupa a devenit un obiectiv important pentru noi", a spus George Ogararu, directorul de scouting al Viitorului, in direct la PRO X.