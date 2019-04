Comisiile au judecat si s-a amanat! Informatii de ultima ora din ANCHETA ceruta de Craiova pentru un posibil BLAT la Astra - FCSB: "Au ras toti!"

Comisia FRF n-a luat o decizie in urma plangerii facute de Craiova dupa Astra 0-2 FCSB.

Speta a fost amanata. Presedintele Astrei, Dani Coman, spune ca membrilor comisiei le-a venit sa rada cand au vazut cazul pe ordinea de zi.



"S-a judecat la FRF si s-a dat o amanare. Toata lumea a ras. Si cei de la Comisie si toti au ras! Sper sa nu mai avem nevoie de imprumuturi de la Gigi Becali. Saptamana trecuta s-au platit cateva sute de mii de euro pentru a fi luata licenta. Primele sunt la zi, un salariu restant s-a dat. O sa acoperim toate datoriile. Cred ca prin ceea ce am facut am aratat ca facem eforturi ca lucrurile sa mearga bine in continuare", a spus Dani Coman la PRO X.

Oficialul Astrei a vorbit si despre rezultatul important obtinut de echipa din Giurgiu in turul semifinalelor Cupei, pe terenul CFR-ului (1-3):

"CFR are o echipa buna. E adevarat ca au folosit jucatori care au jucat mai putin pana acum. Atmosfera, dupa meci, nu a fost una de incredere 100% din partea noastra, suntem atenti in continuare. Begue e un jucator foarte bun, dar a avut niste probleme in familie, a fost foarte afectat. El i-a cerut antrneorului sa nu-l foloseasca pentru ca nu e la potential maxim. Acum are si o problema la genunchi, nu stiu daca se poate antrena sau nu. Sper sa-si revina, ar fi pacat sa nu poata juca in continuare. Alibec a dat 4 kilograme si jumatate jos in cantonament, are din nou placerea de a juca fotbal".