CRAIOVA - FCSB: Probleme de lot pentru Piturca la debut: "S-a accidentat si el, dar nu conteaza!" Ce absenti are

Victor Piturca debuteaza la Craiova duminica, impotriva FCSB.

Victor Piturca s-a intors la Craiova si debuteaza intr-un meci de gala: 30.000 de olteni vin pe Oblemenco la meciul cu FCSB. Noul antrenor al oltenilor spune ca are emotii inaintea partidei.



"Urmeaza meciul cu FCSB, primul pentru mine in calitatea de antrenor al Universitatii. Sigur ca in aceasta poerioada am luat un prim contact cu baietii, a fost o perioada foarte buna, in care baietii s-au antrenat foarte bine si acest lucru imi da sperante ca duminica vom avea un meci reusit, ceea ce ne intereseaza pe toti este victoria. Intalnim o echipa cu un cele maio bune loturi de jucatori din Romania, chiar daca ocupa un loc din subsolul clasamentului, meciul e deschis oricarui rezultat. Eu zic ca avem un avantaj mare: publicul, care e langa noi sunt convins ca ne va sustine pe toata durata partidei. Imi doresc un debut bun la echipa cu o victorie, sper sa se intample lucrul asta", si-a inceput Victor Piturca discursul.

Noul antrenor al oltenilor merge la victorie in meciul cu FCSB, insa spune ca se poate multumi si cu un egal la finalul partidei.

"Nu cred ca trebuie sa avem emotii, sa fim fericiti ca stadionul este plin, lumea e dorinca de spectacol bun, de rezultate bune. Responsabilitatea este mare pentru mine, lumea asteapta foarte mult dupa venirea mea la Craiova. Am vorbit cu baietii, e un meci de fotbal, trebuiie tratat ca tare, dar sa avem entuziasm, bucurie de a juca pe un astfel de stadion in fata a 30.000 spectatori.



Imi doresc victoria, nu e egal, dar sa vedem istoricul partidei, la finalul ei poate vom fi fericiti si cu un egal".



Probleme de lot la Craiova: si Ionita s-a accidentat!

Victor Piturca a anuntat ca doar unul din cei patru jucatori adusi in ultima perioada poate sa joace cu FCSB, iar Ionita s-a accidentat si el.

"Am adus 4 jucatori, pe acestia i-am dorit, vom mai vedea in perioada care urmeaza, depinde foarte mult de cum se vor prezenta, cum vor aborda jocurile. Eu mi-as dori sa raman cu acest lot, sa avem reusite, rezultate, imi plac absolut toti baietii.



Emotii ai oricand si e normal sa fie asa, esti om, e normal sa ai emotii, am avut la fiecare meci, indiferent de numele echipei, sunt emotiile inerente, dar sunt si fericit ca voi participa la jocul care urmeaza.

In mare e conturat 11-le, mai sunt 2-3 posturi pe care le voi decide curand. Dintre noi veniti unul s-ar putea sa intre, sunt sanse mai mici, dar mai au nevoie de timp. Unii nu sunt pregatiti la nivel corespunzator, au avut o lunga inactivitate, au nevoie de pregatire. Sunt in momentul asta anumite probleme la echipa, jucatori importanti nu vor putea sa intre, Bancu si Koljic, Ionita s-a accidentat la ultimele antrenamente. Dar nu e problema, asta vorbeam cu Mateiu, nu conteaza ca lipsesc jucatori. Ceilalti trebuie sa se ridice la nuvelul celor care nu joaca", a mai spus Piturca la conferinta de presa.