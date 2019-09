Revine ARTILERIA GREA la FCSB! Becali e sigur: "Asta e explicatia pentru ce s-a intamplat pana acum"

Gigi Becali a vorbit in exclusivitate la PRO X despre ghinionul accidentarilor de la FCSB si asteptarile de la meciul cu echipa lui Piturca.

Patronul FCSB are incredere in lotul pe care il are inaintea meciului cu Craiova, chiar daca ii lipsesc multi jucatori importanti din cauza accidentarilor. A lamurit si situatia revenirilor din lot.

"Am asteptari sa castigam meciul, ce asteptari sa am? Cred ca avem cel mai valoros lot. Morutan poate intra, Nedelcu si Man vor intra saptamana viitoare. Acum nici nu stim cu cine sa mai jucam. Pana acum am avut 10 jucatori accidentati si eram si pe doua fronturi. Cred ca asta e si o explicatie pentru ce s-a intamplat pana acum", a spus Gigi Becali la PRO X.