Bodgan Lobont, antrenor la o echipa de traditie din Romania! Pe cine a preluat fostul portar

Bogdan Lobont isi va incepe cariera in antrenorat.

Bogdan Lobont este noul antrenor al celor de la U Cluj si are un obiectiv clar, promovarea in Liga 1, dupa un sezon petrecut in Liga 2, scrie TelekomSport.

Fostul portar si-a incheiat cariera in vara acestui an. Totusi, pana cand va obtine licenta PRO, Bogdan Lobont va fi ajutat de Adi Iencsi.

Noul antrenor vine dupa ce Adrian Falub a fost dat afara si Mircea Cojocaru a fost desemnat interimar.

Dupa 14 etape, U Cluj ocupa locul al patrulea in clasamentul Ligii 1.