Dinamo este liderul la zi din campionatul nostru, cu 29 de puncte și un parcurs bun în ultimele runde, cu cinci victorii din tot atâtea partide, la fel ca urmăritoarele Rapid și Universitatea Craiova.

Mai multe voci importante din fotbalul românesc dau echipa lui Nuno Campos printre favoritele la titlu din acest sezon, după începutul bun din această stagiune. Pe lângă asta, Dinamo impresionează pe mai multe paliere, spune Costel Pantilimon.

Costel Pantilimon: ”Dinamo arată bine pe toate fronturile”

„Dinamo are mult de câștigat din perspectiva clubului care are continuitate, stabilitate, arată bine pe toate fronturile și ar trebui să-și consolideze poziția de club care a schimbat puțin ideea în fotbalul românesc.

Cred că, pentru Dinamo, e mult mai important să înțeleagă că au nevoie de consistență, de a păstra ideea asta de a obține puncte și, când prinde echipe care au probleme, să nu le ierte.

Craiova o să vină din spate. E o echipă care te poate pune în dificultate și să te bată oricând. Dinamo trece printr-un moment bun și trebuie să-l fructifice”, a spus Pantilimon, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

Dinamo, Rapid și Craiova, meciuri grele în etapa #13

După parcursul perfect din ultimele cinci runde, primele trei clasate vor avea parte de câteva meciuri dificile. Rapid va întâlni FCSB pe Arena Națională, sâmbătă, într-un meci care va stabili, cel mai probabil, un record de asistență în acest sezon.

Duminică vine rândul lui Dinamo, în deplasare cu cei de la CFR Cluj, echipa pregătită de Marius Șumudică, iar Universitatea Craiova joacă luni și închide etapa la Sfântu Gheorghe, cu Sepsi.