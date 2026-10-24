Trei români, nominalizați la celălalt Balon de Aur! Marele absent + când e anunțat câștigătorul

Trei români, nominalizați la celălalt Balon de Aur! Marele absent + când e anunțat câștigătorul Superliga
SPORT.RO
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Sezonul fotbalistic din China este aproape de final, iar în curând va fi stabilit și "Balonul de Aur" al acestei ediții.

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Nicolae StanciuAlexandru CimpanuAlexandru IonitaChina
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Superliga Chinei a stabilit cei nominalizați pentru "Balonul de Aur" din acest an - premiu acordat celui mai bun jucător. Trei fotbaliști români sunt pe lista de 30: Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo), Alexandru Ioniță (Yunnan Yukun) și Alexandru Cîmpanu (Chongqing Tonglianglong), anunță Zhibo8.

Stanciu, Ioniță și Cîmpanu, nominalizați la "Balonul de Aur" al Chinei

Pentru desemnarea celui mai bun fotbalist al sezonului vor vota antrenorii din China (pondere de 25%), jucătorii (25%), presa (25%) și fanii (25%). Perioada de votare este cuprinsă între 24 octombrie și 2 noiembrie.

De pe lista nominalizaților lipsește Alexandru Mitriță. A marcat 11 goluri și a oferit 13 pase decisive, însă regulamentul nu permite nominalizarea unor jucători care au primit sancțiuni disciplinare. Jucătorul lui Zhejiang FC a fost suspendat 4 etape în debutul stagiunii după ce a tras de păr un adversar.

Nicolae Stanciu, aflat pe locul 2 cu Dalian Yingbo, a reușit 10 goluri și 4 pase decisive în cele 26 de partide disputate în campionat.

Alexandru Ioniță e pe 6 cu Yunnan Yukun, iar fostul rapidist a strâns 5 goluri și 14 pase decisive.

Alexandru Cîmpanu, împrumutat de Chongqing Tonglianglong de la FC Botoșani, a reușit 6 goluri și 7 pase decisive în 27 de etape. Echipa sa ocupă locul 9.

  • Nicolae stanciu
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Cei 30 de jucători nominalizați la "Balonul de Aur" al Chinei

  • Felipe Silva (Chengdu Rongcheng)
  • Wellington Silva (Chengdu Rongcheng)
  • Rômulo (Chengdu Rongcheng)
  • Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo)
  • Frank Acheampong (Dalian Yingbo)
  • Mao Weijie (Dalian Yingbo)
  • Serginho (Beijing Guoan)
  • Zhang Yuning (Beijing Guoan)
  • Fábio Abreu (Beijing Guoan)
  • Cryzan (Shandong Taishan)
  • Valeri Kazaishvili (Shandong Taishan)
  • Zeca (Shandong Taishan)
  • Mateus Vital (Shanghai Port)
  • Leonardo (Shanghai Port)
  • Oscar Taty Maritu (Yunnan Yukun)
  • Alexandru Ioniță II (Yunnan Yukun)
  • Bunyamin Abdusalam (Yunnan Yukun)
  • Samir Memišević (Qingdao West Coast)
  • Davidson (Qingdao West Coast)
  • Rafael Ratão (Shanghai Shenhua)
  • Chan Shinichi (Shanghai Shenhua)
  • Wu Xi (Shanghai Shenhua)
  • Alexandru Cîmpanu (Chongqing Tonglianglong)
  • Alberto Quiles (Tianjin Jinmen Tiger)
  • Bruno Xadas (Tianjin Jinmen Tiger)
  • Wang Yudong (Zhejiang FC)
  • Wesley Moraes (Shenzhen Peng City)
  • Jeffinho (Liaoning Tieren)
  • Bruno Nazário (Henan FC)
  • Jhonder Cádiz (Wuhan Three Towns)
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