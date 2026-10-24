Trei români, nominalizați la celălalt Balon de Aur! Marele absent + când e anunțat câștigătorul

Superliga Chinei a stabilit cei nominalizați pentru "Balonul de Aur" din acest an - premiu acordat celui mai bun jucător. Trei fotbaliști români sunt pe lista de 30: Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo), Alexandru Ioniță (Yunnan Yukun) și Alexandru Cîmpanu (Chongqing Tonglianglong), anunță Zhibo8.

Stanciu, Ioniță și Cîmpanu, nominalizați la "Balonul de Aur" al Chinei

Pentru desemnarea celui mai bun fotbalist al sezonului vor vota antrenorii din China (pondere de 25%), jucătorii (25%), presa (25%) și fanii (25%). Perioada de votare este cuprinsă între 24 octombrie și 2 noiembrie.

De pe lista nominalizaților lipsește Alexandru Mitriță. A marcat 11 goluri și a oferit 13 pase decisive, însă regulamentul nu permite nominalizarea unor jucători care au primit sancțiuni disciplinare. Jucătorul lui Zhejiang FC a fost suspendat 4 etape în debutul stagiunii după ce a tras de păr un adversar.

Nicolae Stanciu, aflat pe locul 2 cu Dalian Yingbo, a reușit 10 goluri și 4 pase decisive în cele 26 de partide disputate în campionat.

Alexandru Ioniță e pe 6 cu Yunnan Yukun, iar fostul rapidist a strâns 5 goluri și 14 pase decisive.

Alexandru Cîmpanu, împrumutat de Chongqing Tonglianglong de la FC Botoșani, a reușit 6 goluri și 7 pase decisive în 27 de etape. Echipa sa ocupă locul 9.