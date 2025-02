Constantin Budescu, execuție senzațională la antrenament

Budescu: ”Nu mă descurc!”



Constantin Budescu a fost atacantul central în meciul cu Oțelul Galați (1-2). După meci, fotbalistul spunea că speră să se regleze problema accidentărilor la club și să revină la mijlocul terenului.



”Greu. Din păcate, am pierdut. Asta e. Mergem mai departe. Mâine-poimâine jucăm iar. Nu am intrat bine. Prima repriză a fost proastă. Am reușit să egalăm cu șansă. A doua repriză a fost echilibrată, dar am încasat gol. De acolo s-a cam terminat.



Dacă înainte pierdeam și jucam fotbal, acum am și pierdut și nici nu am jucat nimic.



Nu avem deocamdată atacant. Matos are ceva probleme și a trebuit să joc acolo, la fel ca în meciul trecut. Sperăm să găsim un atacant și să plec din poziția asta, că nici nu prea-mi place și nici nu mă descurc”, puncta Constantin Budescu.