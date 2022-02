Conducerea de la UTA a lămurit situația lui David Miculescu după oferta primită din MLS

Miculescu a primit o ofertă din MLS, pe care UTA Arad a acceptat-o, doar că fotbalistul român a refuzat. Acesta și-ar dori să continue într-un campionat din Europa.

„Este vorba despre o ofertă din Statele Unite, dar momentan Miculescu este jucătorul UTA-ei, sperăm ca în viitorul apropiat să ajungă o ofertă care să fie viabilă și pentru club și pentru jucător. Să reprezinte și pentru noi, și pentru el, o oportunitate bună”, a spus Brosovszki, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

David Miculescu, ofertă din MLS!

Miculescu și-ar dori să continue în Europa, chiar și la un club mic din Italia, Germania sau Spania. Recent, acesta a vorbit despre viitorul său la UTA Arad și a spus că este deschis pentru orice ofertă.

„Cât timp sunt la UTA, sunt concentrat doar pe ce am de făcut la acest club. Am primit o informare din partea conducătorilor că am o ofertă din străinătate (n.r. - cea din MLS). Sunt interesat.

Am văzut ce a spus tatăl meu, nu e adevărat, sunt deschis la orice ofertă. Eu iau deciziile. Vorbesc și cu familia mea, dar acele zvonuri n-au fost deloc adevărate”, a declarat Miculescu.

Miculescu este evaluat la 700.000 de euro de site-urile de specialitate.