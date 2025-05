Deși sezonul a fost considerat „ratat” de către antrenor, conducerea clubului UTA a confirmat că Mircea Rednic va continua pe banca tehnică și în sezonul viitor.



Mircea Rednic rămâne la UTA



UTA Arad a învins Farul Constanța cu 2-1 și a scăpat de emoțiile retrogradării, dar incertitudinile legate de viitorul lui Mircea Rednic au persistat.



Deși tehnicianul a lăsat de înțeles că ar putea pleca, Alexandru Meszar, finanțatorul echipei, a fost categoric: Rednic mai are un an de contract și va rămâne.



”(n.r. Mai rămâne Mircea Rednic la UTA?) Din moment ce avem un contract, este clar. Nu cred că este loc de interpretări. El mai are contract pe un an de zile.



Ambele părți pot rezilia contractul printr-o clauză de compensare, atât noi, cât și el poate activa clauza. Avem contract și dacă cineva nu este mulțumit se poate discuta.



(n.r. V-a mulțumit acest sezon?) M-a mulțumit în totalitate, este mult peste așteptări, având în vedere situația strânsă în clasament și la cât de mult s-au întărit restul echipelor, dar și bugetele pe care le au... Locul 8-9 este foarte bun și cred că acolo vom termina”, a declarat Alexandru Meszar, conform iAMsport.ro.



Pentru stagiunea următoare, UTA pregătește o reconstrucție. Se dorește o echipă bazată pe jucători români, mulți proveniți din academie. De asemenea, numărul fotbaliștilor străini va fi redus.

Mircea Rednic a vorbit despre viitorul său la UTA Arad

După meci, experimentatul tehnician a fost întrebat dacă va mai continua pe banca tehnică a ardelenilor.

"Nu știu, mai am un meci, după discutăm. Mai am un an de contract, v-am spus care sunt cerințele mele. Este un oraș de fotbal. Dacă domnul Meszar, că el m-a adus aici și îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine și echipă, decide că vor altceva, nu e nicio problemă.

E un sezon ratat, îmi pare rău că trebuie să spun asta. Am dus lipsa unui atacant adevărat. Costache face un efort bun, dar nu e atacant. (n.r.-Ce vă reproșați?) În unele cazuri poate nu am fost nici eu inspirat. Parcă mă spovedesc, lăsați-mă să mă bucur. Obiectivul clubului era salvarea de la retrogradarea, am sărit și peste baraj, dar eu mi-aș fi dorit mai mult", a declarat Mircea Rednic, la Digi Sport.