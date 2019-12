BREAKING NEWS: L-au DISTRUS pe Vodut! Doi ani de suspendare pentru pariuri si o amenda URIASA! Atacantul a fost prins ca paria chiar pe meciurile echipei lui

Mihai Vodut de la Chindia isi pune cariera pe hold!

Fostul atacant de la Voluntari si Viitorul trebuie sa stea pe margine timp de doi ani si sa plateasca o amenda in valoare de 300 000 de lei, adica peste 60 000 de euro! Fosta iubita a varfului a dezvaluit ca acesta paria chiar pe meciurile propriei echipe in perioada in care era sub contract cu Viitorul!

"In baza articolului 60, alin 5 din Regulamentul Disciplinar se sanctioneaza paratul Vodut Mihai cu masura interzicerii oricarei activitati legate de fotbal pentru 2 ani si obligarea la plata unei penalitati sportive in cuantum de 300 000 de lei. Decizia este excutorie incepand cu data pronuntatii acestei hotarari, in temeiul articolului 117, alin 2 din Regulamentul disciplinar", se arata in comunicatul Comisiei de Disciplina.

Vodut intra pe lista altor jucatori si antrenori suspendati pentru pariuri in Romania, alaturi de Marius Sumudica sau Valentin Barbulescu.

Vodut a fost concediat in ianuarie de Viitorul in urma izbucnirii scandalului legat de pariuri. Atacantul de 25 de ani a trecut pe la Beitar Ierusalim pentru cateva luni, apoi a semnat cu Chindia. In acest sezon are 12 meciuri si doua goluri pentru echipa lui Viorel Moldovan.