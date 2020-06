Gabi Tamas e gata sa puna stiloul pe un nou contract: "Am mai multe oferte din tara si din strainatate! Va anunt zilele viitoare cu cine am semnat"

Gabi Tamas a confirmat ca si-a reziliat contractul cu Astra Giurgiu din motive personale.

Fundasul nu a mai dorit sa continue la Astra, dupa ce in urma cu 2 saptamani isi prelungise contractul pana la finalul sezonului.

Fostul jucator al Astrei a declarat ca are mai multe oferte si ca va decide zilele urmatoare la ce echipa va juca.

"Da, am reziliat contractul cu Astra. Am mai multe oferte din tara si din strainatate in acest moment. Zilele urmatoare voi lua o decizie si va anunt cu cine am semnat", a declarat Tamas pentru TelekomSport.

Aparatorul roman a ajuns la varsta de 36 de ani, iar in cariera a mai jucat pentru cluburi precum: Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Doncaster, Watford si Cardiff.

Gabi Tamas ar putea sa revina in Israel, la Hapoel Haifa, club la care a mai evoluat in perioada 2017 - 2019 si cu care a ramas in relatii bine.

Din Romania cea mai vehiculata destinatie a fost Rapid, cu care s-a spus la un moment dat ca Tamas are un acord.

Universitatea Craiova este si ea in cautare de fundas central, iar patronul Mihai Rotaru l-a mai dorit in trecut pe Tamas.