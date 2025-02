Unicul gol al meciului a fost înscris de Andrej Fabry (20), aflat la debutul pentru ardeleni. Fabry a marcat din centrarea lui Alexandru Chipciu. Fiecare echipă a avut câte o bară, gazdele prin Samuel Teles (87), iar oaspeţii prin Dan Nistor (55).

U Cluj are o singură victorie în ultimele cinci deplasări (două egaluri, două eşecuri), în timp ce Oțelul Galați a obţinut un singur punct în ultimele patru etape.

Ce a declarat Ioan Ovidiu Sabău după succesul cu Oțelul Galați

Tehnicianul oaspeților a declarat că este mulțumit de rezultat, dezvăluind și ce și-ar dori să îmbunătățească la jocul echipei pentru a performa și mai bine în play-off.

"Ne-au surprins şi ei cu o schimbare a sistemului de joc, dar am reuşit să jucăm mai mult în zona centrală.

Am jucat destul de bine, foarte matur am arătat ca echipă în prima repriză. Am avut, sigur, puţine ocazii, dar atunci când am avut am şi reuşit să înscriem.

Fabry încă nu are ritm, dar are calitate. Când este ambiţie, voinţă… Mă bucur foarte mult pentru Fabry. Ca jucător nou-venit ai nevoie de realizări, să te integrezi.

I-am felicitat pe Alex şi Dan, pentru că au făcut iarăşi un meci excepţional. Sunt lideri, sunt ca nişte antrenori. Sunt de atâta timp la echipă şi se simte calitatea lor.

Aşa trebuie să arătăm, ca în prima repriză. Avem şi noi probleme, când avem mingea ar trebui să avem răbdare, la fel, mai mult curaj când nu avem mingea.

Sunt nişte obiective pe care ni le-am propus. Să ne gândim la clasarea în primele trei şi, de ce nu, la titlu.

Trebuie doar să crezi şi să te pregăteşti foarte – foarte bine şi să nu intervină acea automulţumire", a declarat Ioan Ovidiu Sabău, la Digi Sport.