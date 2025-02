Într-o emisiune la Iamsport, Florin Prunea a povestit despre un cantonament al unei naționale de juniori a României: "Băutură? Cum să nu frigem? Petrescu parcă nu bea. Neluțu, pe vremea aia? Vai de capul meu! Nu știu de ce s-a schimbat acum".

Ioan Ovidiu Sabău, replică pentru Florin Prunea: "Niciodată n-am fost beat! Prima bere am băut-o în 1993"



Evenimentul la care face referire Prunea se întâmpla în 1986, când Ioan Ovidiu Sabău avea doar 18 ani. Sâmbătă, la conferința de presă premergătoare meciului cu Unirea Slobozia, antrenorul lui U Cluj a ținut să își înceapă discursul oferind o replică fostului coleg de la națională.



Sabău spune că a consumat pentru prima dată alcool în 1993, când avea deja 25 de ani și juca în Italia, la Brescia. Fostul internațional îi îndeamnă pe tineri să nu consume alcool și să nu fumeze.



"Înainte de toate, văd că a apărut în spațiul public o afirmație făcută de prietenul meu, Florin, care rămâne în continuare prietenul meu. Cred că a fost ca să aibă emisiunea sare și piper, sub formă de glumă.



Eu, până în 1993, nu am pus alcool în gură. Prima dată când am băut alcool a fost o bere, în 1993, când am ajuns în Italia. Era cu un fel de suc dulce pentru că nu îmi plăcea, era amară. Iar prima cafea am băut-o în 1995.



De ce spun asta? Noi vrem să fim niște modele și n-aș vrea să se înțeleagă că la vârsta de 16-17 ani, cea la care s-a referit prietenul meu Florin că ar fi fost vorba de băutură... nu trebuie să încurajăm acești tineri că am fi făcut performanță pentru că am fi fost într-un anumit fel. Vreau să clarific lucrurile: noi trebuie să fim un model pentru acești tineri. Chiar îi sfătuiesc și le spun că cel mai sănătos lucru e să nu consume alcool! E foarte important.



Astea sunt niște glume. Le accept. Într-o emisiune se mai și fac anumite glume pentru o atmosferă bună și se dă o anumită tentă.



Eu am fost prea serios, prea profesionist. Nu mi-am permis niciodată așa ceva. Nu mi-a plăcut să folosesc alcool. Efectiv nu era de mine. Nu m-a nimerit chestiunea asta.



Dacă am fumat? Nu, niciodată! Cred că undeva pe la 5-6 ani mai găseam chiștoace pe calea ferată când mergeam la pescuit. Niciodată nu mi s-a întâmplat să amețesc de la băutură și niciodată nu o să se întâmple cu mine așa ceva. O să am grijă și mă protejez în acest sens. Niciodată nu am fost beat, asta vrau să spun! Mă pot mândri cu acest lucru că am reușit, chiar și când erau anumite evenimente importante. Întotdeauna am știut să temperez lucrurile și să fiu echilibrat.



Asta nu înseamnă că nu folosesc alcool în momentul de față sau că nu mai beau un pahar de vin, dar întotdeauna cu mult echilibru. Asta ca o paranteză pentru că a părut o tentă exagerată, iar majoritatea preiau și zic că e o informație cu Neluțu Sabău și ne miră că el la 16-17 ani a fost atât diferit. Eram un copil, cum să-mi permit eu așa ceva când eram dornic să câștig încrederea?", a spus Ioan Ovidiu Sabău.