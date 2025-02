În minutul 34, la scorul de 1-1, Dinamo a solicitat lovitură de pedeapsă, după ce Ngezana a atins mingea cu mâna în careul de 16 metri, însă arbitrul a lăsat meciul să continue.



Faza a creat controverse majore, deoarece în cazul în care arbitrul Kovacs ar fi dictat lovitură de la 11 metri, atunci jucătorul FCSB-ului ar fi primit al doilea cartonaș galben și ar fi fost trimis la cabine.

Lupu critică arbitrajul din meciul FCSB - Dinamo



Fostul mare dinamovist Dănuț Lupu a susținut la o zi după meci că FCSB a fost ajutată de lipsa de reacție a arbitrilor din camera VAR, recunoscând însă că "roș-albaștrii" le-au fost superiori "câinilor".



"De ce are forță FCSB? Că are VAR-ul cu ei? Am spus și repet, dar trebuie să recunoaștem că FCSB are acum o echipă mult mai bună. Aseară, totuși… au avut și mulți absenți. Dinamo a jucat bine prima repriză.



Acolo a fost 11 metri și galben, mai avea unul, deci roșu. Dacă FCSB juca în 10 oameni din minutul 34, în formula de aseară, Dinamo avea șanse și să câștige, nu doar să facă egal.



Eu nu văd cu ce te ajută acest VAR. Normal, cei care se uită, trebuiau să anunțe arbitrul să vină să se uite. A fost 11 metri 100%", a spus Dănuț Lupu la Fanatik.



În urma victoriei din meciul cu Dinamo, FCSB a ajuns la 12 etape consecutive fără înfrângere, opt victorii și patru egaluri. De partea cealaltă, Dinamo a obținut un singur punct în ultimele trei etape.