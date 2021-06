"Cobra" l-a pus la mare cheltuiala pe Becali! Cat a costat transferul atacantului ceh! Becali este fortat sa plateasca o suma imensa doar pentru doi fotbalisti 

FCSB l-a transferat pe Zdenek Ondrasek.

Atacantul ceh este vazut drept un salvator pentru atacul FCSB-ului. Becali s-a saturat de cifrele dezastruoase ale atacantilor din ultimii ani si si-a luat un jucator cu un CV puternic, insa care nu este strain de gafe.

Conform GSP, Becali a platit 130 000 de euro in schimbul fotbalistului. Astfel, daca adaugam si salariul de 20 000 de euro pe care cehul il are, vedem ca Becali va scoate din buzunar, in primul sezon, 370 000 de euro.

Interesant este ca Zdenek castiga cu 3 000 de euro mai mult decat Florin Tanase, capitanul si cel mai important jucator al echipei. Insa, Florin Tanase isi negociaza contractul si, daca va ramane in Romania, va castiga pana la 30 000 de euro pe luna, adica 360 000 de euro pe an.

Ceea ce insemna ca, desi Becali isi propune sa nu mai cheltuiasca multi bani pentru fotbal, va plati, in urmatorul an, doar pentru cei doi, aproape 750 000 de euro, asta in cazul in care Tanase va semna noul contract.

Ondrasek a marcat 7 goluri in 31 de meciuri in ultimul sezon. Are prezente in echipa nationala Cehiei, astfel ca nu putem vorbi despre un jucator fara calitati. Ramane de vazut daca acesta se va impune la FCSB sau va calca pe urmele lui Vukusic si Gikiewicz.

