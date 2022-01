"Clientul" lui Gigi Becali și-a fixat obiectivul la Sepsi

Alexandru Tudorie va lucra din nou sub comanda italianului Cristiano Bergodi.

”Mă bucur că am ales Sepsi, dânşii mă caută de foarte mult timp şi m-am bucurat din nou să primesc un telefon din partea lor. Mă ştiu cu Mister (n.r.: Cristiano Bergodi) şi îmi pare bine că am din nou şansa să lucrez cu el şi sper să o fac la fel cum am făcut-o la Voluntari. Sperăm să fim în play-off, că asta e obiectivul. Să intrăm în play-off şi să câştigăm Cupa României", a declarat Alexandru Tudorie, potrivit telekomsport.ro.

Tudorie (25 de ani) a fost prezentat ieri de Atilla Hadnagy, directorul sportiv al covăsnenilor.

"Sepsi OSK a ajuns la un acord cu Alexandru Tudorie. Atacantul, în vârstă de 25 de ani, a semnat cu clubul nostru un contract valabil pe un an și jumătate, cu opțiune de prelungire. Alexandru Tudorie ultima oară a jucat la Arsenal Tula (Rusia), dar a mai evoluat în carieră și la echipele Universitatea Craiova, FC Voluntari, FCSB Oțelul Galați. Îi urăm mult succes lui Alexandru alături de Sepsi OSK", au scris ieri cei de la Sepsi, pe pagina de Facebook.

Tudorie a evoluat pentru cei de la FCSB în 2015, dar nu l-a impresionat pe Becali cu evoluțiile sale. A ajuns la FC Voluntari, iar după un singur sezon a fost cedat definitiv. Evoluțiile sale impresionante în tricoul ilfovenilor i-au adus un transfer în străinătate, la Arsenal Tula, echipa de care s-a despărțit în urmă cu două săptămâni.

500.000 de euro este cota de piață a lui Tudorie, potrivit Transfermarkt.

Becali l-a făcut praf în urmă cu șase ani

În 2015, Becali l-a făcut praf pe Tudorie în cadrul unei conferințe de presă, după zvonurile cum că atacantul și-ar fi bătut iubita. "Daca a facut asta, el fotbalist nu va fi. E un vagabond. Poate sa aiba talent, dar se pierde repede. Cum sa lovesti o fata la 20 de ani? E un derbedeu. Procurorii, puscarie!", a declarat Gigi Becali intr-o conferință de presă.