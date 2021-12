Bergodi-show, la interviuri. A vorbit de "lista de la magazin", de primul roșu în România și de omul nr.1 de la FCSB

Cristiano Bergodi a fost apreciat în perioada în care o antrena pe FCSB, însă a plecat în urma unui conflict în vestiar cu Gigi Becali. Ulterior, și-a demonstrat de mai multe ori valoarea în România. Așa cum o face și acum fostul căpitan al lui Lazio, în mandatul său pe banca celor de la Sepsi.

Duminică seara, contra celor de la FCSB, Bergodi a construit o partitură excelentă, dar la final a fost eliminat de centralul întâlnirii.

Tonic și cu zâmbetul pe buze, fostul fundaș din Serie A a abordat la final mai multe subiecte.

"Am jucat ceea ce știm, ce am pregătit la antrenament. Echipa a jucat foarte, foarte bine. Am avut ocazii, dar Târnovanu a fost cel mai bun de pe teren. Am avut un test important în ultima săptămână, am jucat cu Farul, FC Argeș și FCSB și cred că ne-am descurcat bine.

Am fost eliminat pentru că am crezut că a fost penalty, m-am supărat un pic. A fost primul cartonaș roșu din viața mea în România, eu respect arbitrii, nu vorbesc despre ei.

Lista se face la magazin, la cumpărături. Am vorbit cu conducătorii, dar sunt mulțumit de echipă. Repet, sunt foarte bucuros pentru că am jucat fotbal și arătăm din ce în ce mai bine”, a declarat Bergodi, la DigiSport.

Clasament: 1 - CFR Cluj - 57 de puncte, FCSB - 47, FC Voluntari - 37, FC Botoşani - 34, CS Universitatea Craiova - 32, FC Rapid - 32.

Sepsi ocupă locul 10, cu 26 de puncte.