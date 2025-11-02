Oltenii au primit vizita giuleștenilor duminică seară, de la ora 20:30, în main event-ul etapei #15 din sezonul regulat al Superligii României.

La capătul unui meci care s-a jucat în ritm de heavy ultimul gol s-a marcat în minutul 90+10!

Tobias Christensen a deschis scorul în minutul 16, Adrian Rus a restabilit egalitatea în minutul 29, în timp ce Lars Kramer a marcat în 74' și Stiven Nsimba în 90+10'.

Elvir Koljic pune punctul pe ”i” după Craiova - Rapid 2-2: ”Sper să aducem ceva în Giulești la sfârșitul sezonului”

Elvir Koljic a ținut să puncteze, la flash-interviu după meci, că așteaptă meciul de luni dintre Petrolul Ploiești și FC Botoșani. Dacă moldovenii pierd, atunci Rapid poate termina etapa pe primul loc.

”Trei ocazii, două goluri. Asta a fost astăzi. E bine că am marcat. Suntem și mulțumiți și nu, că am primit gol la ultima fază. Nu am revăzut faza. Dar ăsta e fotbalul. Ne mulțumim cu un punct, suntem sus.



Nici noi nu am înțeles nimic astăzi, că prima repriză poate a fost cea mai slabă. În a doua repriză ne-am reglat. Am reușit să marcăm și să conducem până la ultima fază.



Suntem pe primul loc până mâine, să vedem ce se va întâmpla în Petrolul - Botoșani. Suntem mulțumiți, creștem meci de meci. Dar, campionatul e lung. Sper sezonul ăsta să aducem ceva în Giulești”, a spus Elvir Koljic.

