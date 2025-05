Dinamo și Rapid sunt ultimele clasate din play-off, însă giuleștenii, care au obținut licența UEFA, continuă să spere la locul 4, care i-ar duce la barajul pentru Conference League.

Claudiu Petrila: "Trebuie să luăm maxim din toate meciurile dacă vrem să sperăm la locul 4. Ar fi o mică salvare a sezonului"



Claudiu Petrila (24 de ani), decarul de la Rapid, spune că victoria cu Universitatea Craiova (2-1) le-a oferit un moral bun jucătorilor și recunoaște că un loc 4 ar fi "o mică salvare a sezonului".



"Urmează un nou derby, un nou meci foarte greu pe care trebuie să-l tratăm foarte serios, chiar dacă ei vin după o înfrângere. Noi trebuie să fim pregătiți și să luăm cele 3 puncte.



Dinamo este probabil dornică de victorie pentru a-și reveni după înfrângerea cu FCSB. Știu că este dureros, dar noi trebuie să ne gândim doar la ce avem noi de făcut.



Venim după o victorie cu Craiova pe care consider că am meritat-o. Am făcut un meci bun, dar dacă nu legăm cu o victorie în meciul următor practic nu am făcut nimic.



Punctele ne readuc în obiectivul pentru locul 4. Mai avem trei meciuri foarte grele. Trebuie să luăm maxim din toate dacă vrem să sperăm la locul 4. Ar fi o mică salvare a sezonului. Știm cu toții că obiectivul cel mare era Cupa României, dar, din păcate, nu am reușit. Mai rămâne să luptăm doar pentru un loc de Europa", a spus Claudiu Petrila, pentru PRO TV.

