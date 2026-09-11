CITEȘTE AICI TOATE ȘTIRILE SPORT.RO DESPRE ”ETERNUL DERBY” DINAMO - STEAUA

CSA Steaua Bucureşti a învins-o pe CS Dinamo Bucureşti cu scorul de 19-12 (7-4, 4-1, 4-2, 4-5), joi seara, în ultima etapă din faza grupelor Cupei României la polo pe apă masculin, competiţie care are loc la Focşani.

Steaua - Dinamo 19-12 în grupe și reacția învingătorilor

Andrei Neamţu (5 goluri), Jerko Marinic Kragic (4) şi Victor Antipa (3) au fost cei mai buni de la învingători.

”🤽 POLO PE APĂ

❤💙 Steaua București câștigă categoric derby-ul cu Dinamo, de la Focșani, în cadrul Cupei României, și termină pe primul loc grupa de calificare. Băieții antrenați de Djordje Filipovic, George Deacu și Mihai Drăgușin nu au avut nicio emoție în privința victoriei. Au condus de la un capăt la altul, s-au distanțat devreme și au controlat disputa. A fost 19-12 la final (7-4, 4-1, 4-2, 4-5).

Au marcat pentru Steaua: Andrei Neamțu 5 goluri, Jerko Marinic Kragic 4, Victor Antipa 3, Vlad Georgescu 2, Silvian Colodrovschi 2, Djordje Vucinic 1, Nicolae Oanță 1, Andrija Juakovic 1.

❤️💙 În semifinale, roș-albaștrii vor juca împotriva Rapidului, locul 2 în grupa B. Partida se va disputa vineri, 11 septembrie, de la ora 17:30. În cealaltă semifinală se vor întâlni CSM Oradea și Dinamo.

Bravo, băieți, tot așa în continuare! Forța, Steaua! 💪”, a postat pagina oficială Steaua București.

În alt meci, CSM Oradea a trecut de CS Rapid Bucureşti cu 20-13, Tudor Fulea marcând 5 goluri pentru învingători, iar Dmitrii Holod 4.

Steaua a câştigat Grupa A, cu 9 puncte, urmată de CS Dinamo, 6 puncte, CSU Oradea, 3 puncte, CSM Mureşul Târgu Mureş, 0 puncte.

În Grupa B, CSM Oradea a ocupat prima poziţie, cu 6 puncte, urmată de CS Rapid, 3 puncte, CS Politehnica Cluj, 0 puncte.

Toate rezultatele din grupe și programul de azi al semifinalelor

Echipele participante au fost împărţite în două grupe, iar rezultatele înregistrate în această fază sunt: Dinamo Bucureşti - CSM Tg. Mureş 28-6, Steaua Bucureşti - CSU Oradea 21-3, CSM Oradea - Politehnica Cluj 25-1; CSM Tg. Mureş - Steaua Bucureşti 4-26, Dinamo Bucureşti - CSU Oradea 24-7, Rapid Bucureşti - Politehnica Cluj 24-7; CSM Oradea - Rapid Bucureşti 20-13 şi Steaua Bucureşti - Dinamo Bucureşti 19-12.

Vineri, în semifinale, Steaua o va înfrunta pe Rapid (ora 17:30), iar CSM Oradea va primi replica lui Dinamo (19:00).

Celelalte echipe vor disputa meciuri de clasament final, tot vineri. Sâmbătă va avea loc finala.

Focşani găzduieşte în paralel şi Cupa României la feminin, la start fiind echipele CSM Unirea Alba Iulia, CSU Oradea, Rapid Bucureşti.

Info: Agerpres, news.ro

Foto: Steaua București

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