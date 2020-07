CIRC, NU FOTBAL! "Un caz de COVID va insemna meci pierdut cu 3-0 in sezonul viitor!" Anunt CUTREMURATOR al sefului LPF

Vin masurile drastice anti-Covid in Liga 1!

Secretarul general al LPF, Justin Stefan, spune ca in noul sezon orice caz de Covid va insemna meci pierdut cu 3-0! Oficialul Ligii crede ca aceasta e singura cale de a incheia competitia pe teren. Deciziile finale vor fi adoptate in Adunarea Generala a Ligii de pe 30 iulie.



"Pentru a inlatura orice dubiu in privinta valabilitatii testelor, analizam posibilitatea testarii IGG pentru a verifica prezenta anticorpilor la jucatori. Nu cred ca risca nimeni in astfel de vremuri. Am incredere in responsabilitatea medicilor romani si a clinicilor care efectueaza testarile. Va asigur din nou ca in sezonul urmator vom fi mult mai stricti. Un caz de COVID va insemna meci pierdut cu 3-0. Asta daca vrem sa terminam competitia pe teren", a spus Stefan pentru Gazeta Sporturilior.