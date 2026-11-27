„Depinde ce i-a spus Papa. Dacă Papa a garantat că vom avea succes, să vezi de acum, pe linie, ce se bucură Burleanu. Trebuia să-l ia și pe Burleanu la Papa” , a zis Dumitru Dragomir.

Prezent joi seară la Gala Mari Sportivi 2026, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a fost întrebat despre întâlnirea lui Gică Hagi cu Suveranul Pontif și despre șansele echipei naționale a României de a obține rezultatele dorite.

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Gheorghe Hagi, cadou pentru Papa Leon al XIV-lea

Gică Hagi a fost primit miercuri în audiență de Papa Leon al XIV-lea, în Piața Sfântul Petru din Vatican, într-o delegație din care au mai făcut parte Nadia Comăneci și Ilie Năstase. Întâlnirea a fost organizată de George Bologan, ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, împreună cu Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Cu această ocazie, selecționerul României i-a oferit Suveranului Pontif tricoul echipei naționale de la Cupa Mondială din 1994, turneu găzduit de Statele Unite ale Americii, inscripționat cu mesajul „Credință, respect și recunoștință”. Nadia Comăneci i-a dăruit o bluză de trening cu România și o șapcă „LA 2028” semnată alături de soțul său, Bart Conner, iar Ilie Năstase o rachetă folosită în 1976.

„O mare onoare și un moment de profundă emoție să îl întâlnesc pe Sanctitatea Sa, Papa Leon al XIV-lea. Sunt mândru că am avut privilegiul de a reprezenta România, alături de Nadia Comăneci, Ilie Năstase și Mihai Covaliu, la o întâlnire cu o asemenea însemnătate. Credință, respect și recunoștință!”, a transmis Gheorghe Hagi pe rețelele sociale.