Managerul general de la FCSB a spus că rămânerea lui Toni Petrea nu este condiționată de câștigarea titlului, iar antrenorul va primi propunerea de a-și prelungi contractul la finalul sezonului, infirmând negocierile cu Marius Croitoru.

Ciprian Marica anticipează o surpriză la FCSB

Ciprian Marica, prezent la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena, crede că, în ciuda declarațiilor lui Mihai Stoica, Gigi Becali poate să apeleze la o decizie surpriză în vară, așa cum s-a întâmplat și în trecut.

"Am mai văzut 'Nu pleacă antrenorul', declarații prin care primește tot creditul, iar la final este schimbat. Sau că se negociază cu Marius Croitoru și nu știe Mihai Stoica. Am mai văzut scenariu ăsta, nu trebuie să luăm mot à mot că știe Mihai Stoica tot ce se întâmplă. Am mai văzut de-a lungul timpului câte surprize a provocat Gigi Becali. E posibil să nu știe Mihai Stoica.

Oricine va veni la FCSB va avea aceeași tratație Trebuie să fii asumat când te duci la FCSB. Nu-mi plac genul de oameni care ajung acolo și spun că nu se așteptau sau nu știau. Deja îl cunoaștem de mai bine de 10 ani pe Gigi Becali, știm comportamentul lui. Eu nu incriminez antrenorul, nu îi dau nicio vină. Faptul că și-a asumat să meargă acolo și să lucreze în condițiile alea îl absoarbe de orice vină pentru că nu are responsabilitate deplină. Nu ia el decizii.



Singurul mod prin care poate să îl dea Gigi Becali afară este ceea ce îi spune Mihai Stoica lui Gigi Becali că se întâmplă la antrenament. Sau Mache, cine mai e pe acolo. În rest, de ce l-ar da afară Gigi Becali pe antrenor? Se duce la antrenamente? Mă îndoiesc. D-aia contează tot ce se întâmplă în jurul antrenorului la FCSB. Trebuie să îți câștigi oamenii de lângă ca să ai o viață cât mai lungă", a spus Ciprian Marica, la ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

Toni Petrea a strâns 19 meciuri pe banca lui FCSB după ce a preluat echipa de la Edi Iordănescu, în noiembrie 2021, înregistrând 12 victorii, patru remize și trei înfrângeri.

Cu șase etape înainte de finalul sezonului, FCSB ocupă locul secund în play-off, cu 40 de puncte, la cinci lungimi în spatele liderului CFR Cluj. Meciul direct este programat duminică, de la ora 20:30, în Gruia.

Ce a spus Mihai Stoica despre posibilitatea ca FCSB să schimbe antrenorul

Revenit la echipă în luna noiembrie a anului trecut, Toni Petrea speră că va reuși să îi aducă primul titlu lui FCSB după o pauză de șapte ani, însă postul său nu depinde de câștigarea campionatului, anunță managerul general al echipei, care spune că doar tehnicianul va decide dacă va semna sau nu prelungirea înțelegerii.

Mihai Stoica a vorbit și despre posibilitatea ca Marius Croitoru, tehnicianul lui FC Botoșani, să semneze cu FCSB, o variantă intens vehiculată în ultimele luni, inclusiv de Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF.

"Petrea pleacă de la FCSB dacă vrea! Şi acum, şi după meciul cu CFR, şi la finalul campionatului. Cum a fost la finalul campionatului trecut. Gigi nu se bagă. În afară de meciul cu Farul, n-am avut niciun meci în care să fim sub adversari. Cu Farul a fost relevant, pentru că nu ştiam ce e cu noi, dar se pare că eram gripaţi şi noi nu ştiam.

Mi-am adus aminte că Dumitru Dragomir a zis că ştie el că Croitoru e antrenor la FCSB. Nu se negociază, nu ştie el. Dacă tu crezi că spun doar să mă aflu în treabă... Dacă Petrea vrea să plece, pleacă. Până în vară. Clubul îi va prelungi contractul, dacă vrea. Dacă pierde toate meciurile, poate ajungem pe locul cinci. Atunci, da, sunt şanse (n.r - să fie demis)", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.