De unde a plecat conflictul dintre Toni Petrea și suporterii FCSB. Mustață a dezvăluit ce i-a supărat pe fani

Decizia luată atunci de Becali a fost îndelung contestată de fani, care și-ar fi dorit ca Iordănescu junior să nu părăsească echipa.

Suporterii vicecampioanei i-au cerut demisia lui Toni Petrea la meciul cu CFR Cluj, scor 3-3, nemulțumiți de faptul că acesta e doar executantul lui Gigi Becali.

Potrivit lui Mustață, liderul suporterilor vicecampioanei, omul care pregătește, de fapt, echipa este Pintilii, iar „principal” ar fi Becali.

Mustață: „I-am cerut demisia lui Toni Petrea!”

„(n.r. Cui i-ați cerut demisia la meciul cu CFR) Lui Toni Petrea. Noi nu avem nimic cu omul Toni Petrea. Noi, la momentul respectiv, în urmă cu două luni, până să îl pună pe Toni Petrea, am spus că nu mai vrem niciun antrenor la Steaua (n.r. la FCSB). Am spus clar și am făcut public. Pintilii este antrenorul care pregătește echipa și antrenorul principal e patronul. Domnul Toni Petrea pregătește echipa.

Pentru că noi, atâta timp cât știm foarte clar și nu poate absolut nimeni să îmi spună mie și să mă contrazică… Hârtiuța se primește de la antrenorul principal, adică de la domnul Gigi Becali. Și atunci, pentru ce să mai vii domnule Toni Petrea înapoi? Asta a fost ideea noastră, cu toate că nu i-am strigat până la meciul cu CFR Cluj, pentru că atâta timp cât în spatele tău sunt atâtea mii de suporteri și echipa îmi face 3-3 acasă, cu Dinamo nu joacă nimic…”, a spus Gheorghe Mustață, la ProSport.

Toni Petrea (46 de ani) a mai condus FCSB între 15 iulie 2020 şi 19 mai 2021, perioadă în care echipa a obţinut 24 victorii şi 5 rezultate de egalitate în Liga I, 2 victorii în Cupa României şi 2 victorii în UEFA Europa League şi a încheiat sezonul trecut pe poziţia secundă în clasament.

El l-a înlocuit în funcţie pe Edward Iordănescu, antrenor al cărui contract cu FCSB a fost reziliat, pe cale amiabilă, fără pretenţii financiare din partea tehnicianului, care avea o clauză de reziliere unilaterală a înţelegerii în valoare de 500.000 de euro.