Cine sunt cei doi jucători infectați cu COVID-19 și cum se simt. Pintilii a dezvăluit tot

Vicecampioana României joacă o partidă importantă, care o poate apropia la șase puncte de liderul CFR, însă nu poate fi ajutată de pe banca tehnică de Toni Petrea. Antrenorul principal al celor de la FCSB este infectat cu COVID-19, iar locul său a fost luat de Mihai Pintilii.

Cine mai e infectat cu COVID-19, la FCSB

Toni Petrea nu este singurul absent al echipei, tehnicianul secund dezvăluind înainte de meci numele celor doi jucători despre care s-a aflat că sunt și ei bolnavi.

”Am vorbit înainte de meci cu Toni Petrea, am vorbit pe Zoom, a vorbit și cu băieții. Mai sunt doi jucători cu COVID-19, Perianu și Târnovanu, sunt ok, n-au simptome, nu e ca acum un an și jumătate, sunt ok băieții”, a declarat Mihai Pintilii, la DigiSport.

Toni Petrea, absent și la meciul cu Academica Clinceni



Antrenorul celor de la FCSB trebuie să stea în izolare până joi, motiv pentru care nu va fi pe banca tehnică nici la meciul cu Academica Cliceni de miercuri, de la ora 19:55.