Chipciu dupa o saptamana cu Petrescu: "Asta va fi cel mai greu! Sper sa ma adaptez, sa fac fata!" Panoul a ZBURAT din spatele lui! VIDEO :)

Chipciu e bucuros ca a ales CFR-ul. Abia asteapta sa-si intalneasca fosta echipa in meci direct, in prima etapa din 2020.

Chipciu e constient ca are de recuperat fata de colegii sai. Alex a vorbit si despre alegerea de a merge la CFR in dauna FCSB: nu simte ca a tradat. Chipciu le promite insa fanilor ros-albastri ca nu va merge niciodata la Dinamo sau Rapid.

"N-am ales CFR-ul ca solutie de avarie, au multe puncte forte: antrenorul, parcursul european, multe lucruri. Am decis sa vin aici. In ultimul an am jucat la Sparta si la Anderlecht. De 6 luni nu joc, dar mi-am dat viata la fiecare antrenament. Nu cred ca am fost degeaba pe acolo, presedintele mi-a spus ca mi-ar fi prelungit contractul si ca vrea sa-l invit la primul meu meci. E imposibil sa joc vreodata la Dinamo sau la Rapid. Intre CFR si Steaua era rivalitate fotbalistica, asa o percepeam eu. Acum vad ca sunt si declaratii, nu credeam ca e rivalitate asa mare. Nu stiu daca voi face parte din lot la primul meci, am venit tarziu. As vrea sa joc, am motivatie, dar nu e timpul necesar sa te ajute fizicul. Nu m-am antrenat zi de zi cu o echipa ca sa fiu la nivelul baietilor. Meciurile amicale ma ajuta sa prind ritmul", a spus Chipciu.

Panoul publicitar din spatele sau s-a desprins in timpul interviului. A fost negoie de ajutor din partea staff-ului de la terenul de pregatire unde a avut loc partida pentru ca dialogul cu Chipciu sa continue. :)

Mijlocasul spera sa se adapteze cat mai rapid metodelor folosite de Dan Petrescu. Recunoaste ca Super Dan e provocarea majora a perioadei sale la CFR.

"Fiecare antrenor are punctele lui forte. Cred ca pentru mine asta e cel mai important lucru, sa ma acomodez, sa ma adaptez. Asta e cel mai greu, sa ma adaptez la cerintele antrenorului. Cand ma voi adapta, lucrurile vor veni de la sine. Vedeti cum joaca echipa, bataie, agresiv, contraatac rapid, sper sa intru si eu in ceea ce vrea antrenorul", a explicat Chipciu.