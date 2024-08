Ardelenii au primit vizita moldovenilor duminică seară în Gruia, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Dan Petrescu s-a impus cu 3-0 și a obținut toate cele trei puncte.

Damjan Djokovic a reacționat sincer după ce a înscris în CFR Cluj - FC Botoșani

Damjan Djokovic, mijlocașul central revenit în Gruia în urmă cu câteva zile, după câteva sezoane petrecute la Rapid, FCSB, Al Raed, Rizespor și Adana Demirspor, a și înscris pentru CFR Cluj al doilea gol din meciul cu FC Botoșani.

După meci, Djokovic a precizat că se bucură de revenirea sa ”acasă”, dar și că ardelenii au înregistrat toate cele trei puncte.

”Mă bucur că am revenit acasă. Mă bucur că am marcat. Am intrat cu un soi de liniște în această săptămână. Cred că a fost și un start de joc cu 11 fotbaliști care n-au prea jucat împreună.

Asta se întâmplă când ai un stil de joc în care toți știu ce trebuie să facă. Cel mai important a fost să luăm cele trei puncte. Asta am făcut. Antrenorul e fericit. Mergem mai departe.

Joi e meciul cel mai important”, a spus Damjan Djokovic după meci.

După o primă repriză tăcută, CFR Cluj a pornit motoarele în actul secund. Nkololo a deschis scorul în minutul 53, Djokovic a majorat diferența în minutul 70, iar Filip a blocat tabela de marcaj în minutul 86.

