CFR Cluj a rezolvat încă trei transferuri și anunță că are oferte pentru patru vedete din lotul lui Dan Petrescu

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a explicat că formația ardeleană a decis să meargă pe linia începută în iarnă și să transfere jucători tineri, din zona Africii sau Americii Centrale, care să evolueze mai întâi la echipa secundă sau la alte formații din ligile inferioare, înainte de a face pasul sub comanda lui Dan Petrescu.

CFR Cluj anunță încă trei transferuri și oferte substanțiale pentru patru jucători din lot

La CFR Cluj vor sosi trei astfel de jucători, însă Cristi Balaj nu a oferit vreun nume. În ceea ce privește plecările, președintele campioanei spune că există oferte importante pentru patru jucători importanți din lot, însă conducerea nu este de acord să renunțe la niciunul în acest moment.

"În iarnă au venit patru jucători, acum mai vin 3. Doi de 18-19 ani și unul are 21 de ani. Yeboah (n.r - adus în iarnă) este acum în Austria cu echipa, Ricky (n.r - Ricky Gneba) este împrumutat, în vom lăsa la Baia Mare, au insistat și au spus că este mijlocașul care i-a ajutat să promoveze. Ceilalți jucători sunt la echipa a doua, care joacă în Liga 3. Rămâne de văzut în ce măsură îi vom plasa pentru a juca la un nivel mai ridicat.

Pot să spun că am cheltuit mai mult decât am încasat, chiar dacă am vândut jucători. În schimb, transferurile importante nu le-am validat, nu ne-am dat acordul să plece în acest moment Petrila, Debeljuh, Burcă, Boateng, jucători care au oferte substanțiale. Considerăm că sumele oferite nu sunt cele reale cu valoarea jucătorilor. Orice se poate întâmpla, perioada de transferuri e lungă", a spus Cristi Balaj, la Digisport.

În iarnă, CFR Cluj i-a transferat pe Emmanuel Yeboah (24 de ani, Ghana), Mustapha Jah (18 ani, Gambia), Orman Davis (19 ani, Panama) și Ricky Gneba (20 de ani, Costa de Fildeș).