CFR Cluj a anunțat prima plecare după titlul câștigat: "Am semnat rezilierea!"

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a anunțat că primul jucător plecat de la campioana României este Runar Mar Sigurjonsson: "Am semnat rezilierea acum două săptămâni", a spus Balaj, la Digisport.

Runar Mar Sigurjonsson și-a reziliat contractul cu CFR Cluj. Pleacă și Omrani

Sigurjonsson, transferat de CFR Cluj în februarie 2021, după ce evoluase ultima oară la Astana, a jucat în 24 de meciuri din acest sezon, a marcat cinci goluri și a oferit trei pase decisive.

De asemenea, de la CFR Cluj va pleca și Billel Omrani, care a ajuns la finalul contractului. După meciul cu Universitatea Craiova, atacantul francez a anunțat că a fost ultima partidă pentru el în tricoul formației din Gruia.

În ceea ce privește posibilele plecări ale unor fotbaliști precum Itu, Chipciu, Bouhenna sau Fofana, Balaj a refuzat să ofere multe detalii.

"N-aș vrea să dau nume, nu am citit ce s-a scris. Mi s-ar părea corect să vorbesc prima dată față în față cu jucătorii. Noi am discutat azi această listă. O parte din ceea ce ați citit este adevărat, dar sunt anumite diferențe și nu vom pronunța nume, nu vom nominaliza. Corect este să discutăm cu jucătorii prima dată", a mai spus Balaj.

Cristi Balaj: "Nu e adevărat că am semnat cu Mihai Popa"

Președintele lui CFR Cluj a negat că ar fi ajuns la un acord pentru transferul portarului Mihai Popa, de la FC Voluntari, însă a confirmat că Dan Petrescu își dorește jucători pe toate posturile în fereastra de mercato din vară.

"Mijlocaș și atacant, dar și în sistemul defensiv. Despre Mihai Popa nu am discutat, nu e adevărat, n-am semnat cu ei. Cu toți jucătorii cu care am semnat, prima dată am informat clubul de care aparțin pentru că erau în ultimele șase luni de contract. Popa nu cred că e în ultimele șase luni, cred că mai are un an de zile cu cei de la Voluntari, nici nu avem cum să semnăm cu ei. Cu Braun, Roger și Yuri am informat prima dată cluburile și după am semnat cu ei", a încheiat Balaj.