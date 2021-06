Campioana Romaniei pregateste doua transferuri! Marius Sumudica: "CFR vrea sa faca performanta"

CFR Cluj a remizat, sambata, 1-1, cu Ludogoret Razgrad, intr-un meci amical disputat in Austria.

La finalul meciului, antrenorul campioanei Romaniei, Marius Sumudica, s-a artat multumit de prestatia elevilor sai. Tehnicianul a dezvaluit ca gruparea din Gruia pregateste doua transferuri.

„Un meci bun, dificil, inca suntem in perioada de acumulare, dar astazi am aratat mai bine. Crestem de la meci la meci, incepem sa ne reintegram, au venit si jucatorii de la echipa nationala. Cu siguranta, usor-usor, cu inca doua transferuri, pentru care domnul presedinte discuta, CFR-ul va arata OK.

M-a multumit atitudinea jucatorilor, au avut responsabilitate. Exact ce am pregatit, aia au facut. Imi pare rau ca am luat gol din lovitura libera, practic in prima repriza nu au ajuns la poarta, au avut o singura ocazie, iar noi 5-6, dar nu am reusit sa marcam. In a doua repriza, odata cu intrarea celor care au venit de la echipa nationala, am crescut in joc si am aratat altfel”, a declarat, pentru CFR TV, Marius Sumudica.

„Puteam castiga, dar e un joc de antrenament, era important sa nu pierdem, mai ales ca am intalnit o echipa cu un buget cred ca mult superior noua, care plateste salarii de 700-800.000 de euro.

Inseamna ca CFR Cluj isi doreste performanta, din moment ce ne-am batut de la egal la egal cu aceasta echipa, care sa nu uitam ca a fost de foarte multe ori in grupele Champions League si Europa League”, a mai spus antrenorul formatiei ardelene.

In Austria, CFR Cluj va mai disputa trei meciuri amicale, cu Akademia Puskas (22 iunie), Dinamo Moscova (26 iunie) si Ujpest (28 iunie).