Inca un transfer de marca realizat de CFR! Clujenii s-au inteles cu fundasul dorit de mai multe formatii din Liga 1

Echipa campioana se intareste si incearca sa castige al 5-lea titlu consecutiv.

Dupa ce a reusit aducerea mai multor fotbalisti de calitate pentru a-si intari lotul, mai exact pe Jonathan Rodriguez, Rachid Bouhenna, Anas Tahiri, Deniz Rusu sau Daniel Paraschiv, clujenii continua achizitiile si se pare ca s-au inteles cu un alt jucator dorit de mai multe formatii din Liga 1.

Conform GSP, CFR a ajuns la un acord cu Daniel Graovac, iar fundasul va ajunge sambata in cantonamentul de la Bad Zell, Austria. Clujenii nu au fost singurii care s-au aratat interesati de Graovac, in presa vorbindu-se si despre o posibila trecerea a fostului jucator al Astrei la CSU Craiova, FCU Craiova sau FCSB.

Graovac are 27 de ani si a petrecut doua sezoane la Astra, care l-a adus de la Vojvodina Novi Sad, din Serbia, in vara lui 2019. Acesta a mai jucat la juniorii lui Dinamo Zagrev, Zrinjski Mostar, Mouscron si Zeljeznicar. In sezonul recent incheiat, Graovac a bifat 42 de partide in toate competitiile, reusind un gol si o pasa de gol.