"Sunt doi ani in care am facut cadou CFR-ului campionatul!" Craiova lui Rotaru, pregatita de lupta pentru titlu

Urmatorul sezon de Liga 1 se anunta mai incins ca niciodata.

Presedintele celor de la CSU Craiova, Sorin Cartu, a vorbit despre Campionatul European si meciurile disputate pana acum, insa nu a uitat nici de lupta la titlu din Liga 1, care se anunta a fi cea mai apriga din ultimele sezoane, odata cu revenirea mai multor formatii de traditie in primul esalon.

"E o surpriza placuta Italia. E un Campionat European frumos, cu multe meciuri interesante, captivante. E un fenomen Ronaldo, incredibil. Chit ca eu l-am preferat pe Messi, dar amandoi au fost fantastici. Cand nu e unul pe primul loc, e celalalt. Incredibil ce meci a facut Germania. Ei tot timpul au fost favoriti. Ma astept sa-i vad prin fazele finale.

La fiecare perioada de transferuri am tot adus, acum poate e si timpul ca cei care au venit sa-si dea drumul mai mult sau aportul lor sa fie mult mai semnificativ. Mai e din perioada de transferuri, de abia a inceput. Probabil ca cei doi jucatori greci sunt niste doleante ale lui Marinos.



Daca era sa plece, pleca pana acum, nu mergea cu formatia in pregatire. Noi mereu ne gandim la obiectivul maximal, din pacate, sunt doi ani de zile in care am facut cadou CFR-ului campionatul", a spus Sorin Cartu la Ora Exacta in Sport.