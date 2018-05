Cercetat de politie, Abang poate juca impotriva Stelei: "Momentan nu luam nicio masura impotriva lui!" Ce le-a spus jucatorul

Politia i-a luat prima declaratie lui Abang dupa ce jucatorul a fost acuzat de furt.

Atacantul celor de la Astra, Anatole Abang, este intr-o situatie critica dupa ce a fost acuzat ca a furat din vestiar bani si a copiat datele de pe cardurile a doi colegi si apoi a facut cumparaturi online.

Presedintele Comisiei de Administratie al celor de la Astra, Petre Buduru, a oferit mai multe detalii despre situatie.

“Pana una alta jucatorul sustine ca nu este vinovat, iar noi trebuie sa ii acordam prezumtia de nevinovatie. insa situatia nu este placuta nici pentu noi, dar nici pentru jucator.



Un jucator de al nostru de la echipa a doua i-a facut lui Abang o plangere la Politie prin care l-a acuzat de furt. insa acest lucru trebuie dovedit, iar Politia deja a trecut la treaba si a inceput cercetarea acestui caz. in cursul zilei de vineri Politia s-a deplasat la antrenamente la Ploiesti, acolo unde i-a luat lui Abang primele declaratii. Jucatorul a cerut translator, iar noi i l-am pus la dispozitie. Situatia este din pacate foarte neplacuta, deoarece pe acest jucator nu prea il mai vad eu sa aiba viata in vestiar dupa ce fotbalistii au inceput sa vorbeasca intre ei. Chiar daca presupusa fapta a fost facuta unui jucator sau unor jucatori de la echipa a doua, totusi iti dai seama ca baietii de la prima echipa au inceput sa vorbeasca intre ei.



In plus, desi Gigi Multescu l-a oprit in lot pentru meciul cu FCSB, noi nu ingradim dreptul la munca nimanui, eu nu prea vad cum ii mai sta lui Abang gandul la fotbal cand s-a trezit cu Politia pe cap, iar el este acuzat de asemenea fapte. Momentan noi nu vom lua nici o masura impotriva lui, dar vom astepta terminarea anchetei politistilor, iar apoi vom decide ce este de facut in functie de rezultat. Nu suntem deloc incantati de acest eveniment deoarece pe toate site-urile a aparut ca un jucator al Astrei e acuzat de furt, iar numele clubului nostru este foarte important. Noi tinem mult la imagine si nu am mai trecut niciodata prin asa ceva. Nu a mai venit niciodata Politia la stadion sa discute cu fotbalistii nostri despre astfel de fapte” a declarat Buduru pentru Fanatik.