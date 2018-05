"Alta ar fi tragedia noastra, nu pierderea campionatului!" Care spune MM ca e MAREA problema din vestiarul Stelei

MM Stoica spune ca obiectivul cel mai important al Stelei e participarea in Europa, si nu castigarea campionatului.

Stoica explica prin lipsa disciplinei din vestiar problemele echipei din ultimele luni.

"Nu ne-am mirat ca de ce joaca Iasul asa bine contra noastra. Nu ne-am mirat niciodata, suntem obisnuiti. Impotriva noastra toata lumea joaca altfel, cu dorinta de a demonstra ceva. Pentru noi, tragedia ar fi sa nu ne calificam in grupele unei competitii europene. E important sa castigi campionatul, dar mai important e sa joci multe meciuri in Europa. Pana la urma, aia e... Cand joci in grupe sau in primavara europeana, parca e altceva! Qaka e un jucator cu un alt profil fata de mijlocasii nostri centrali.

Se deplaseaza foarte mult, reactiv, se poate face pressing cu el. Qaka, din cate am vazut, face ambele faze. S-a format si a devenit fotbalist in Norvegia, asta spune multe. In nord e o disciplina extraordinara, noi aici cred ca aici am avut problema numarul 1. Cred ca aici am pierdut noi campionatul, la disciplina. N-a fost asa cum ne doream. A fost un an dificil. Nu uitati ca avem 14 meciuri mai mult decat CFR Cluj. 14 meciuri sunt multe", a spus Stoica la Digisport.