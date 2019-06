Cel mai socant scor din istoria fotbalului: s-a terminat 21-18! Ce s-a intamplat pe teren // VIDEO

39 de goluri marcate intr-un meci care a ajuns faimos in toata lumea.

Meciul dintre echipele Ka I si Hang Sai, din cupa statului Macau, s-a terminat cu un scor incredibil, 21-18.

In spatele comediei de pe teren a fost de fapt un protest al jucatorilor la adresa federatiei din Macau.

Ka I a condus la pauza cu 6-5, iar in repriza a doua s-a deschis robinetul de goluri. S-a marcat ca in jocurile video. La un moment dat, portarul a luat mingea din propriul careu, a driblat toti jucatori pana la poarta adversa si a inscris si el.

De ce au protestat jucatorii



Jucatorii celor doua echipe au profitat de acest meci pentru a protesta la adresa unei decizii a federatiei din Macau.

Saptamana trecuta, federatia a decis ca nationala sa nu faca deplasarea in Sri Lanka, pentru un meci eliminatoriu contand pentru calificarea la Cupa Mondiala din 2022.

Federatia si-a motivat decizia prin faptul ca deplasarea ar fi fost foarte periculoasa, pentru ca in Sri Lanka au avut loc recent atentate in urma carora si-au pierdut viata sute de persoane.

Jucatorii din Macau ar fi vrut sa joace returul, cu orice risc, mai ales ca Macau avea avantajul victoriei din tur cu Sri Lanka, 1-0, dupa un meci jucat in China.

Jucatorii nationalei din Macau au trimis o scrisoare catre FIFA prin care roaga forul international sa reprogrameze returul dintre Sri Lanka si Macau. In caz contrar, Macau pierde la masa verde, iar Sri Lanka merge mai departe, la alte meciuri de baraj pentru calificarea la Cupa Mondiala.

Peste 250 de oameni si-au pierdut viata, iar alti 500 au fost raniti, in urma bombelor detonate in Sri Lanka in duminica Pastelui.