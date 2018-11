Cea mai tare DEMITERE din ISTORIE! Cum a anuntat Multescu decizia Astrei de a-l da afara

Astra se pregateste sa schimbe din nou antrenorul!

Sefii i-au transmis lui Multescu un mesaj clar inaintea meciului cu Poli Iasi. Avea nevoie de 12 puncte in 4 etape ca sa nu fie demis. Obiectivul a cazut de la primul test. Astra a pierdut cu Iasul, iar Multescu a anuntat ca, probabil, va pleca de la echipa.

"Din ce am discutat, dupa etapa asta... Mi s-a spus ca plec daca nu castig 4 din 4. Am pierdut multe meciuri, s-a acceptat, dar acum nu se accepta. Daca obiectivul e in pericol, asa am discutat. Barbateste si corect... Daca am pierdut niste meciuri si nu se vede o posibilitate de redresare, aia e. Cred ca... asta e decizia clubului. Daca ma dau afara? Cred ca...", a spus Multescu, ezitant, la Digisport.

"I-am avertizat pe jucatori, Poli Iasi are jucatori care pot scoate din joc adversarii. Am tratat cu lejeritate mai multe faze in aparare. Am facut greseli mari de aparare, de dublaj. Nu stiu ce sa mai zic... ei au fost mai pragmatici. Am incercat sa jucam cu doi jucatori ofensivi pe partea dreapta, am si avut situatii, dar s-a ratat din doi metri cu poarta goala. Greseli in aparare si ratarile in atac fac diferenta. Alibec a facut ce trebuia, cat a putut. A venit, a pasat, a ajuns si in careu, a avut raza buna de actiune, a avut si realizari. Cred ca s-a miscat bine", a comentat Multescu pe marginea infrangerii cu Poli Iasi.

Ce a spus Stoican dupa partida



"Era o situatie dificila pentru ca nu acumulam puncte. Aveam un joc bun, placut, dar nu obtineam rezultate. Cu atat mai mare e bucuria noastra ca am reusit astazi sa intoarcem rezultatul cu un om in minus. Pantaru, Platini, Andrei Cristea, toti au facut un meci foarte bun.

Ne doream sa marcam, aveam puterea sa o facem, in prima repriza am jucat mai bine. Trebuie sa ai nervii tari, sa le transmiti la pauza incredere jucatorilor. Putea fi evitat si primul cartonas galben, luam cartonase pe greseli prostesti si asta ma deranjeaza foarte mult.

Laurentiu Rus a venit din proprie initiativa sa spuna ca daca nu mai este dorit la echipa, el este dispus sa-si rezilieze contractul" a spus Stoican.