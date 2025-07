Echipa pregătită de Mirel Rădoi se află în acest moment pe locul trei în clasamentul SuperLigii României cu patru puncte obținute după două etape desfășurate în sezonul regulat.



În etapa a treia, trupa de pe stadionul ”Ion Oblemenco” o va întâlni acasă pe ”U” Cluj luni seară, de la ora 21:30



Ce transfer! Universitatea Craiova l-a prezentat la două zile de la eșecul din Sarajevo



Sâmbătă dimineață, Universitatea Craiova l-a prezentat oficial pe Steven Nsimba, francezul cotat la 300.000 de euro de site-urile de specialitate care e liber de contract de la finalul stagiunii precedente, de când s-a despărțit de Aubagne.



Atacantul are 29 de ani și a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum US Avranches, Stade Lavallois, Bourges Foot 18, Brouges 18, CO Les Ulis și AF Bobigny.