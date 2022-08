Ce spune Andrei Ciobanu despre Rapid și Farul: "La domnul Hagi e presiunea mai mare. Dar abia aștept să jucăm și să-i batem"  

Andrei Ciobanu (24 de ani) a ajuns la Rapid, în această vară, pentru doar 100.000 de euro, după 12 ani petrecuți la FC Viitorul/Farul Constanța. Mijlocașul ofensiv spune că Gică Hagi pune o presiune mai mare decât Adrian Mutu asupra jucătorilor, dar că istoria și galeria Rapidului obligă fotbaliștii să dea totul pe teren. Momentan, giuleștenii se află pe locul secund în SuperLiga, la egalitate cu FCV Farul, fiecare cu câte 12 puncte acumulate în cele șase etape jucate. În meciul următor, Rapid va întâlni pe Sepsi, ocupanta locului patru, în deplasare, sâmbătă, de la ora 21:45.

Rapid va juca cu Sepsi, echipă aflată pe loc de play-off



"Mergem la Sepsi să câștigăm. Va fi un meci foarte greu, cu o echipă bună a campionatului. Sperăm să ne facem jocul nostru și să marcam cât mai multe goluri. Nu cred că contează foarte mult că ei au fost eliminați din cupele europene. O să avem meciuri din trei în trei zile, dar cred că avem un lot bun și mare, așa că putem rula lotul și să jucăm la victorie fiecare partidă.

Este adevărat că ne-am încurcat cu echipe considerate mai slab cotate. Ne-am încurcat la Petrolul. Gândul nostru pentru meciul cu Sepsi e că avem nevoie de cele trei puncte. Eu cred că ne descurcăm bine împotriva echipelor cu pretenții. Avem nevoie de puncte, pentru a ne menține în topul SuperLigii.

"Un club ca Rapidul trebuie să fie mereu în topul clasamentului"

Pe hârtie, ne-a așteptat un început de sezon foarte greu. Dar ne-am montat foarte bine în vestiar. Am început bine campionatul și ne merităm locul în clasament. Am făcut meciuri foarte bune în acest început de sezon. Sper să continuăm la fel, pentru că ne dorim foarte mult să intrăm în play-off. Dacă îndeplinim acest obiectiv, apoi putem să ne gândim la titlu sau la cupele europene, așa cum speră suporterii. Un club ca Rapidul trebuie să fie mereu în topul clasamentului. Ne dorim foarte mult să facem performanță, să câștigăm trofee. Dacă ne concentrăm pe fiecare meci în parte și practicăm un fotbal bun, cred că ne putem atinge obiectivele.

Mă simt foarte bine, aveam nevoie de această schimbare, de un nou început. Eu cred că lucrurile merg într-o direcție foarte bună și mă veți vedea mai mult pe teren. Mesajul meu pentru fanii Rapidului e să aibă încredere în noi și să ne susțină ca până acum, pentru că vom da totul pe teren, în încercarea de a reuși performanțe cât mai mari, în acest an, poate chiar titlu în anul centenarului, cum vor ei. Primul obiectiv e să intrăm în play-off, apoi putem să ne gândim serios să ne batem la campionat.

"Am fost crescut sub presiune, mă descurc cu presiunea de la Rapid"



La un club ca Rapid, mereu e o presiune în plus. Eu sunt obișnuit cu presiunea, pentru că vin de la Constanța, de la domnul Hagi. Am fost crescut ca fotbalist sub presiune, cu siguranță că mă voi descurca și cu presiunea pusă de suporterii Rapidului. Dintre domnul Hagi și Adi Mutu, mai multă presiune pe jucători pune domnul Hagi. Dar presiunea pe care o pune domnul Hagi este una constructivă și pozitivă.



Suntem pe primele două locuri, noi și Farul, la egalitate de puncte. Avem echipe bune, mă așteptam să fim în fruntea clasamentului, dar în meciurile directe cu siguranță vom câștiga noi. Abia aștept să joc contra Farului. Mulțumesc clubului și domnului Hagi că m-au format, dar abia aștept să jucăm contra lor și să câștigăm", a declarat Andrei Ciobanu, în cadrul conferinței de presă premergătoate meciului cu Sepsi.

Foto - Gabriel Chirea