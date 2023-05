După nouă etape disputate în play-out-ul primului eșalon al României, 'U' Cluj și-a revendicat a 10-a poziție cu 33 de puncte. În consecință, formația dirijată de Ioan Ovidiu Sabău a adunat cinci victorii, un rezultat de egalitate și trei înfrângeri.

Ce se întâmplă cu Alexandru Chipciu și Dan Nistor la 'U' Cluj

Dan Nistor se află la 'U' Cluj din perioada de mercato de iarnă și e cotat în acest moment la 650.000 de euro, conform site-urilor de specialitate. Alexandru Chipciu, în schimb, e legitimat la „șepcile roșii” din iulie 2022 și e cotat la 550.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

Ioan Ovidiu Sabău a susținut o conferință de presă, în cadrul căreia, pe lângă faptul că și-a anunțat încetarea colaborării cu 'U' Cluj, a precizat și că Dan Nistor și Alexandru Chipciu sunt dispuși să rămână la echipă și să o ajute și în sezonul următor.

„Chipciu și Nistor sunt dispuși să rămână”, a spus, printre altele, Neluțu Sabău.

Daniel Popa a fost prezentat la 'U' Cluj

Echipa de fotbal Universitatea Cluj l-a transferat pe atacantul Daniel Popa (27 de ani), unul dintre cei mai buni marcatori români din sezonul recent încheiat, a anunţat, luni, clubul ardelean pe site-ul său oficial.

„În primul rând am venit aici pentru suporteri. Universitatea are o galerie extraordinară. Am fost convins şi de oamenii din conducere, care m-au dorit foarte mult.

Sper ca suporterii să fie alături de noi începând cu noul sezon, să vină în număr cât mai mare la stadion, aşa cum o fac de obicei. Îmi doresc mult să ne susţină pentru că vom da totul pentru a face un sezon bun. Scopul meu este să îmi ajut echipa să îşi îndeplinească obiectivele”, a declarat Popa.