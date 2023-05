Ioan Ovidiu Sabău și-a anunțat plecarea de la U Cluj! Conducerea „șepcilor roșii”, nevoită să caute antrenor 

Adus de U Cluj la începutul acestui an, Ioan Ovidiu Sabău a salvat echipa de la retrogradare, evitând chiar și locurile de baraj, și a ajuns cu „șepcile roșii” în finala Cupei României. Însă, în ultimul act al competiției s-a impus Sepsi OSK, la loviturile de departajare, după 0-0 în minutul 120.

Ioan Ovidiu Sabău nu va mai fi antrenorul lui U Cluj

Numai că, Ioan Ovidiu Sabău a decis să nu mai continue ca antrenor la U Cluj, invocând sănătatea în luarea acestei decizii. Cu toate acestea, încă se gândește dacă să ocupe o poziție administrativă în cadrul clubului.

„Consider că e cel mai bine pentru mine și pentru sănătatea mea să întrerup colaborarea cu U Cluj. Nu renunț la cariera de antrenor.

Luăm în calcul să rămân în cadrul clubului să mă ocup de Liga 3, acolo unde voi încerca să ajut tinerii pentru prima echipa. Sunt doar la nivel de discuții. Nu la nivel de decizii”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău la conferința de presă susținută pe 30 mai.

U Cluj a anunțat transferul lui Daniel Popa

Cu 10 goluri și 4 pase decisive marcate pentru Chindia Târgoviște în acest sezon, Daniel Popa (27 ani) a convins-o pe U Cluj să-l oferteze.

„În primul rând am venit aici pentru suporteri. Universitatea are o galerie extraordinară. Am fost convins şi de oamenii din conducere, care m-au dorit foarte mult.

Sper ca suporterii să fie alături de noi începând cu noul sezon, să vină în număr cât mai mare la stadion, aşa cum o fac de obicei. Îmi doresc mult să ne susţină pentru că vom da totul pentru a face un sezon bun. Scopul meu este să îmi ajut echipa să îşi îndeplinească obiectivele”, au fost primele cuvinte ale lui Daniel Popa ca jucător al lui U Cluj.