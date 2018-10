Ce s-a ales de evaluarea lui Dica: risca sa ramana repetent! Obiectivul lui Becali e acum doar o gluma

"5 meciuri, 15 puncte, 5-6 puncte avans peste locul 2" - acesta era rezultatul asteptat de Gigi Becali la evaluarea lui Nicolae Dica.

Luna trecuta, dupa doua rezultate de egalitate consecutive, cu Botosani si CFR Cluj, Becali i-a dat lui Dica un avertisment: "Dupa etapa a 13-a facem evaluarea. Sunt cinci meciuri usoare, ar trebui sa avem 5-6 puncte peste locul 2."

Becali se referea atunci la partidele cu Dunarea Calarasi, Hermannstadt, Chiajna, Craiova si Voluntari.

Patru dintre ele s-au jucat deja, iar rezultatele sunt dezamagitoare: doua victorii si doua infrangeri.

FCSB a pierdut prima pozitie si risca sa cada si mai mult in clasament. Locurile 2-7 sunt despartite de doar doua puncte.

Iar la urmatoarea partida, Dica va avea batai mari de cap cu problemele de lot - Morais si Nedelcu sunt suspendati, Balasa si Stan, accidentati, iar Momcilovici e in continuare in perioada de recuperare.

Becali: "Da, e adevarat, Dica nu are libertate la FCSB!"



Becali a recunoscut ca el l-a schimbat pe Tanase la pauza cu Morutan, si nu Dica.

Patronul FCSB a raspuns amuzat cand a fost intrebat despre acest lucru: "Nu imi mai aduc aminte..."

Becali a explicat apoi ca, intr-adevar, Dica nu are putere deplina de antrenor la FCSB. Cuvintele lui Becali l-au vizat si pe Mihai Stoica, cel indicat ca fiind autorul unor transferuri gresite in ultima perioada.

"Eu nu ii dau mai multa libertate lui Dica. De ce? Pentru ca s-ar alege praful."

"Iar imi aduce jucatori ca Golofca sau Grecu. Eu sunt stapan pe afacerea mea si o controlez cap-coada. Si ma pricep, ca doar eu am facut bani din fotbal, in timp ce toti ceilalti, in afara de Hagi, au intrat in faliment", a spus Becali la DigiSport.

Meciurile etapei viitoare:



Poli Iasi - Hermannstadt

Astra - Craiova

Botosani - Viitorul

FCSB - Voluntari

Dunarea Calarasi - Gaz Metan

Sepsi - CFR Cluj

Chiajna - Dinamo