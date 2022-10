Ce l-a nemulțumit pe Gică Hagi, după Farul - UTA Arad 2-0: ”E singurul aspect negativ”

Antrenorul a fost mulțumit de evoluția elevilor săi. Singurul aspect negativ, în opinia lui Hagi, este cartonașul galben încasat de Denis Alibec, care va duce la suspendarea atacantului pentru următoarea etapă.

Gică Hagi: ”Suntem pe drumul cel bun”

”Contau cele trei puncte, jucăm să câștigăm, acesta e obiectivul nostru. Îi felicit pe toți. Am avut o primă repriză pe care am controlat-o, în a doua am stat bine în teren și rezervele au intrat bine. Suntem pe drumul cel bun. Singurul lucru negativ e că a luat Alibec galben. Vine Torje, Morar, sunt ceilalți care abia așteaptă.

(n.r.- despre Alibec) Trebuie să-i dai senzația că e bine, că e într-un grup care vrea să câștige, el trebuie să joace la echipe foarte bune, care vor să câștige.

Eu am spus să bată Larie (n.r.- penalty-ul), a bătut Alibec. Ei decid pe teren, sunt doi căpitani. Când ai puterea să-ți asumi asta... A făcut foarte bine. În formula mea de succes, când vorbesc cu ei, punctul patru este să construim o mentalitate de învingători”, a declarat Gică Hagi.

Farul Constanța este în continuare pe primul loc în Liga 1, cu 27 de puncte după 12 etape. Rapid îi poate egala pe constănțeni dacă o va învinge pe Chindia, în deplasare.

În următoarea etapă, Farul se va deplasa pe terenul celor de la Sepsi, iar UTA Arad va juca pe teren propriu cu CFR Cluj.