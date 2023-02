Ce l-a impresionat pe Andrea Compagno la FCSB: "În Italia, în afara cluburilor mari, nu vezi așa ceva"

Pe lângă obiectivele pe care și le-a stabilit la FCSB, Compagno a discutat și despre pasiunea oamenilor din România pentru fotbal. Italianul a făcut o comparație cu microbiștii din țara sa și s-a arătat impresionat de publicul numeros de pe stadioanele din București.

Ce l-a impresionat pe Andrea Compagno la FCSB

Andrea Compagno susține că, în afara cluburilor de top din Italia, rar se întâmplă ca echipele din Serie A să aducă peste 30.000 de fani pe stadion, așa cum s-a întâmplat la derby-ul FCSB - Rapid 3-1, din noiembrie 2022.

"În Craiova și București este multă pasiune. Mi se cer poze pe stradă, primesc multe complimente. Bucureștiul este un oraș mare, iar stadioanele sunt pline, de obiei cu peste 20.000 de suporteri.

La derby-ul cu Rapid au fost 33.000. În Serie A, dacă dai la o parte cluburile mari, nu vezi așa ceva. Mă gândesc doar la Sassuolo și Udinese, poate. E clar că Steaua (n.r - FCSB) este un club mare, cu un trecut important. Au mai fost italieni aici, cum ar fi Zenga, Piovaccari, iar mulți din club au jucat în Italia sau au rude din Italia. Dacă nu te descurci să vorbești, poți vorbi în italiană, vor înțelege ei ceva", a spus Andrea Compagno, pentru Cronache Di Spogliatoio.

"Vreau să câștig titlul!"

Andrea Compagno a vorbit și despre forma bună arătată în actualul sezon competițional, dar și despre obiectivele pe care le are în 2023.

"Sper să continui așa. Știi, în lumea asta trebuie să te confirmi mereu. Lucrez în fiecare zi să fac din ce în ce mai bine. Am fost surprins (n.r. să fie cel mai bun marcator italian din 2022), am descoperit statistica întâmplător, în ultimul moment. Are un anumit efect, dar indiferent de goluri, aș prefera să câștig titlul cu Steaua (n.r. FCSB)", a mai spus Compagno.

Foto: Sport Pictures