Obiectivul lui Andrea Compagno cu FCSB pentru 2023. Atacantul a dezvăluit tot în presa din Italia

Atacantul de 26 de ani este cel mai bun marcator al echipei, aflându-se pe locul doi în clasamentul golgheterilor din Superliga României.

Într-un interviu acordat pentru presa din Italia, Andrea Compagno a vorbit despre forma bună arătată în actualul sezon competițional, dar și despre obiectivele pe care le are în 2023.

"Sper să continui așa. Știi, în lumea asta trebuie să te confirmi mereu. Lucrez în fiecare zi să fac din ce în ce mai bine. Am fost surprins (n.r. să fie cel mai bun marcator italian din 2022), am descoperit statistica întâmplător, în ultimul moment. Are un anumit efect, dar indiferent de goluri, aș prefera să câștig titlul cu Steaua (n.r. FCSB)", a spus Compagno, potrivit Cronache Di Spogliatoio.

Andrea Compagno, în lotul pentru partida cu FC Argeș



Absent la meciul cu Universitatea Craiova, scor 1-1, din cauza unei accidentări, Andrea Compagno a revenit în această săptămână la antrenamente.

Leo Strizu, antrenorul oficial al vicecampioanei, a anunțat că atacantul italian s-a antrenat toată săptămâna cu echipă și că va fi în lot pentru meciul cu FC Argeș.

"Compagno s-a antrenat toată săptămâna. A terminat antrenamentul de astăzi. Din ce știu eu, vă fi în lot", a spus tehnicianul la conferința de presă.