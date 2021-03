Continua SCANDALUL dintre FRF si LPF! Acuzatii GRAVE la adresa sefului FRF: "Sa spuna cine a platit pentru asta!"

Scandalul dintre LPF si FRF continua, dupa ce Federatia a anuntat ca sistemul VAR are sanse mici de a fi implementat.

Razvan Burleanu a anuntat ca FRF-ul nu-si poate asuma costurile pentru implementarea VAR si a atacat si LPF-ul, despre care a zis ca la randul lor nu-si asuma, chiar daca vor si insista pentru video-arbitraj.

Raspunsul secretarului general al LPF nu s-a lasat asteptat, iar Justin Stefan il acuza pe presedintele FRF ca angajatii Federitiei si-au platit studiile din banii institutiei.

"Mie mi-ar placea, dar el vorbeste numai la nivel superior, adica cu presedintele Gino Iorgulescu. Ca atare, putem sa avem o dezbatere cu domnul Visan sau Bodescu. Chiar accept ca el sa raspunda doua minute si eu un minut, e suficient. Vreau sa spun ca domnul Burleanu trebuie sa vina cu argumente, cu date, cu probe, pentru ca este foarte usor sa arunci cu lucruri bombastice, mai ales cand tu nu esti transparent.

Inseamna ca spui palavre si vorbesti in gol. Am luat declaratiia domnului Burleanu si am vazut ca declaratiile lui sunt vorbe goale. Vorbeste despre existenta unor suspiciuni fara sa existe probe, Spune ca cineva urmareste sa tranzactioneze arbitraje, cineva urmareste sa influenteze deciziile comisiilor jurisdictionale. Nu am vazut probele, le asteptam, probabil in episodul urmator. Domnul Burleanu s-a scolit la locul de munca. As vrea sa stiu cine a platit perioada in care el a fost la studii, cine a platit diurnele, daca nu il deranjeaza o sa spuna data viitoare", a spus Justin Stefan pentru ProSport.