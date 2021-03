LPF a dezvaluit ce post va ocupa Marius Avram in cadrul Ligii! "El este cea mai buna solutie! Va avea mai multe atributii!"

Secretarul general LPF, Justin Stefan, a facut dezvaluiri despre colaborarea pe care o va avea cu fostul arbitru, Marius Avram.

Marius Avram s-a retras din actvitatea de arbitru dupa ce Kyros Vassaras, presedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a decis inlocuirea sa si a lui Sebastian Coltescu pe lista FIFA cu Andrei Chivulete si Marian Barbu. Justin Stefan a dazvaluit ca Avram se va ocupa in cadrul LPF de de arbitrajul video din Liga 1, iar pe 4 martie va fi anuntat oficial in functie.

"Urmeaza sa fie anuntat oficial Marius Avram. El se va ocupa de zona de proiect VAR pentru Liga 1. Hai sa intelegem asta foarte bine. Nu am venit niciodata sa spunem ca Liga vrea sa conduca proiectul VAR. Am spus ca Liga trebuie sa aiba un manager de proiect pe partea de tehnologie, Federatia pe partea de formare a arbitrilor si cei doi, intr-o conducere bicefala, sa asigure functionarea proiectului VAR pentru Liga 1.

Marius Avram, din punctul meu de vedere, este cea mai buna solutie pentru Liga Profesionista de Fotbal, in cadrul proiectului VAR. Va mai avea si alte atributii in zona aceasta, mai ales in zona de analiza, pentru ca vrem sa intelegem si noi mai bine cate greseli de arbitraj s-au produs, cate decizii corecte ca procent au fost luate intr-un meci, cate greseli au influentat rezultatul meciurilor. Vom avea un raport lunar, fara sa analizam cine a fost supus greselii, si vom comunica transparent si, speram noi, mai bine cu Comisia Centrala a Arbitrilor pentru a intelege care e stadiul arbitrajului. E un om cu o experienta uriasa la nivel profesional, as spune eu", a spus Justin Stefan pentru ProSport.