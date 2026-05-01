”La Săftica nu e zi liberă, se muncește și de 1 Mai. ⚽️🔥 ” , a postat în această după-amiază pagina oficială de Facebook a echipei Dinamo București.

Înaintea meciului cu liderul Universitatea Craiova (duminică, în play-off-ul Superligii, de la ora 21:00), jucătorii lui Dinamo nu s-au relaxat deloc de 1 Mai.

Dinamo se află pe locul patru în play-off-ul Superligii, la doar trei „lungimi” de barajul pentru un loc în calificările pentru Conference League.

Zeljko Kopic a vorbit despre viitorul său pe banca lui Dinamo și a dezvăluit că a avut mai multe oferte cărora nu le-a dat curs.

Antrenorul croat nu a vrut să ofere detalii, dar a dat de înțeles că nu scoate complet din calcul o plecare în această vară.

„Vara asta am avut deja câteva oferte! Dar nu e ceva despre care vreau să discut. Am un contract aici. În fiecare zi lucrez cât de mult și de bine pot pentru ca echipă să fie mai bună, și nu știi niciodată în meseria de antrenor, ce se va întâmpla mâine. Dar concentrarea mea principală și singurul lucru pe care îl am în minte este Dinamo!”, a declarat Kopic, conform gsp.

Tehnicianul se află la formația bucureșteană din decembrie 2023 și a reușit să ridice enorm formația roș-albă, după ce în primul sezon a salvat-o de la retrogradare în urma unui baraj câștigat cu Csikszereda.

Zeljko Kopic mai are contract cu Dinamo până în iunie 2028.

